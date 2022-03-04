Putin: "Komşularımıza karşı kötü bir niyetimiz yok" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Putin: "Komşularımıza karşı kötü bir niyetimiz yok"

AA, Emre Gürkan Abay - Güncel
 - Güncelleme:
Putin:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile ilişkilerde komşu ülkelerin durumu tırmandırmaması gerektiğini belirterek, "Komşularımıza karşı kötü bir niyetimiz yok. Tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz ve getirmeye devam edeceğiz.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile ilişkilerde komşu ülkelerin durumu tırmandırmaması gerektiğini belirterek, "Komşularımıza karşı kötü bir niyetimiz yok. Tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz ve getirmeye devam edeceğiz." dedi.

Putin, yeni bir Rus gemisinin suya indirilmesiyle ilgili toplantıya video konferans yöntemiyle bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın zorluklara rağmen gelişmeye devam edeceğini kaydeden Putin, "Ülke genelinde ulaştırma ve lojistik altyapısını güçlendireceğiz. Bunu Baltık Denizi'nde, Kuzey Kutbu'ndaki bölgelerimizde Uzak Doğu'da gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Putin, komşu ülkelerle ilişkilerin bozulmasını istemediklerini aktararak, "Komşularımıza karşı kötü bir niyetimiz yok. Durumu daha da kötüleştirmemelerini ve herhangi bir kısıtlama getirmemelerini tavsiye ederim. Tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz ve getirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

Rusya Devlet Başkanı, Togo Cumhuriyeti, Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title