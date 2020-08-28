Putin, Kırım?daki karayolu açılış töreninde direksiyon başına geçti
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Putin, Kırım?daki karayolu açılış töreninde direksiyon başına geçti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hem iş hem de tatil gezisi sebebiyle Perşembe günü Kırım'a gitti.

Putin, Kırım?daki karayolu açılış töreninde direksiyon başına geçti
28.08.2020 13:53 | Son Güncelleme: 28.08.2020 13:53

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hem iş hem de tatil gezisi sebebiyle Perşembe günü Kırım'a gitti. Putin, yapımı tamamlanan Tavrida karayolunu hizmete açarak kendisi için özel üretilen zırhlı makam aracında direksiyonun başına geçti. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım'a gerçekleştirdiği ziyarette kendisi için hazırlanan zırhlı makam aracında direksiyon başına geçti.Tavrida karayolunun açılışını gerçekleştiren Putin, zırhlı aracının direksiyonuna geçerek, karayolunu test etti. Putin'in makam aracına özel Kırım plakası takıldığı dikkat çekti.

'KEMER TAKMAK LAZIM'Putin arabayı kullanmadan önce, "Kemer takmak lazım değil mi? Yoksa ceza gelir" dedi. Açılış töreninde işçilerle sohbet eden Putin,  yeni yol projelerinden bahsetti. Rus lider, "Rusya'da yol inşaatı için plan çok. Çok daha büyük projeler geliyor. Moskova-Nijni Novgorod-Kazan arasında 800 kilometrelik yol 2024'e kadar bitmeli. Daha sonra Yekaterinburg'a, Ural'a varacağız ve tüm Avrupa bölgemizi tamamlayacağız. Güzel bir transport koridoru olacak" diye konuştu.

Kırım turizmine katkı yapması beklenen ve inşaatı 2017'de başlayan yol projesinin tamamı 300 kilometreyi buluyor. Dört şeritli Tavrida yolunun 140 milyar rubleye mal olduğu açıklandı. 


Kaynak: DHA

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