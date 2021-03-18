Putin, kendisine "katil" diyen Biden'a cevap verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisi hakkında yaptığı "katil" nitelemesi ve ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "Moskova bedel ödeyecek" şeklindeki açıklamalarına cevap verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisi hakkında yaptığı "katil" nitelemesi ve ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "Moskova bedel ödeyecek" şeklindeki açıklamalarına cevap verdi.

Putin, 7 yıl önce yasa dışı ilhak edilen Kırım Yarımadası'nda yaşayanların temsilcileriyle yaptığı çevrim içi görüşmede, Biden'ın sözlerine yönelik, "Ona sağlıklar dilerim." dedi.

Bunu "hiçbir ironi veya şaka olmadan" söylediğini belirten Putin, "Her toplumun geçmişinde, çok sayıda zor ve dramatik olaylar yaşanmıştır. Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir. Orada her zaman kendimizi görürüz." diye konuştu.

Konuya ilişkin çocukluğundan örnek veren Putin, "Çocukluğumuzda yapılan tartışmalarda, karşımızdakine 'kendi diyen kendi olur' derdik. Bu sadece bir çocuk şakası değildir, psikolojik olarak derin manası vardır. Karşımızdakinde kendi özelliklerimizi görürüz ve onun da aynen bizim gibi olduğunu düşünürüz." ifadelerini kullandı.

Amerikan müesses nizamı içerisinde Rusya ile barış içerisinde yaşamak isteyenlerin de olduğunu vurgulayan Putin, "Bunu biliyoruz ve onlara değer veriyoruz. İktidardaki müesses nizama gelirsek, ABD'deki müesses nizamın bilinci, zorlu ve genellikle yerel halkın soykırımıyla ilintili koşullarda oluşmuştur." dedi.

Putin, Amerikan yönetiminin bu tür eylemlerinin bugüne kadar devam ettiğini anlatarak "Bunlar olmasaydı Black Lives Matter hareketi çıkmazdı. Afrika kökenli Amerikalılar hala adaletsizlik ve yok edilmeyle karşı karşıya. Amerika tarihinde çok zor, uzun ve acımasız kölelik dönemi yaşandı." diye konuştu.

"Kendi çıkarlarımızın olduğu noktalarda ilişkimizi yürütmesini biliriz"

Dünyada atom bombası kullanan tek ülkenin ABD olduğunu hatırlatan Putin, "ABD, İkinci Dünya Savaşı sonunda, hiçbir askeri gerekçesi olmadan, Japonya'ya atom bombası atarak sivilleri yok etmiştir." ifadesini kullandı.

ABD yönetiminin Rusya ile tümüyle kendi çıkarları olduğu noktalarda ilişki kurmak istediğini belirten Putin, şunları kaydetti:

"Biz de kendi çıkarlarımızın olduğu noktalarda ilişkimizi yürütmesini biliriz. Bizler farklı insanlarız, bizim farklı genetik ve kültürel kodlarımız var. Kendi çıkarlarımızın olduğu alanlarda, ABD ile çalışmaya devam edeceğiz. Onların bununla yüzleşmeleri gerekecek. ABD dahil bütün ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz."

ABD Başkanı Biden, dün yaptığı açıklamada, Putin'in "katil" olduğunu öne sürmüş ve Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "bedel ödeyeceğini" söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı