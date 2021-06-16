Putin: Katil ifadesi sonrası Biden beni aradı ve açıklamasından tatmin oldum
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Putin: Katil ifadesi sonrası Biden beni aradı ve açıklamasından tatmin oldum

Putin: Katil ifadesi sonrası Biden beni aradı ve açıklamasından tatmin oldum
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Biden'ın kendisine yönelik "katil" ifadelerine ilişkin açıklama yapan Putin, "Açıklamalarının ardından Biden beni aradı ve sözlerini açıkladı. Ben bu açıklamasından tatmin oldum" dedi.

Cenevre Zirvesi'nin sona ermesiyle basın toplantısı düzenleyen Putin, Biden'ın kendisine yönelik 'katil' ifadesini kullanmasına ilişkin gelen soruya yanıt verdi. Putin, "Sert ifadelere gelince, hepimiz bu ifadeleri biliyoruz. Ondan sonra Başkan Biden beni aradı, açıkladı. Bu açıklamalar beni tatmin etti" dedi. Putin, ABD ve Rus elçiliklerinin görev yerlerine geri dönmeleri konusunda anlaşmanın sağlandığını ifade ederek, "ABD'nin Moskova büyükelçisi ve Rusya'nın Washington büyükelçisinin görev yerlerine dönüşüne gelince, bu sorunun çözülmesi konusunda anlaştık" diye konuştu.

"O BENİ, BEN DE ONU DAVET ETMEDİM"Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisini ABD'ye, kendisinin de mevkidaşı Biden'ı Rusya'ya davet etmediğini ifade etti. ABD'nin Rus sınırına yakın tatbikatlar yaptığını vurgulayan Putin, "ABD'nin kendi topraklarında birçok tatbikat yapması gibi biz de kendi bölgemizde tatbikatlar yapıyoruz. Ama teçhizatımızı ve personelimizi Amerika Birleşik Devletleri eyalet sınırlarına sürüklemiyoruz" dedi."UKRAYNA VE NATO KONUSUNDA TARTIŞACAK BİR ŞEY YOK"

Putin, Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimali konusunda gelen sorulara, "Ukrayna'nın NATO'ya olası girişiyle ilgili olarak, burada tartışılacak bir şey yok" dedi. Öte yandan Putin, ABD ve Rusya'nın siber güvenlik konularında istişarelere başlayacağını açıkladı. Putin, "Her iki taraf da orada belirli yükümlülükler üstlenmek zorunda" ifadelerini kullandı. Putin son olarak zirveye ilişkin değerlendirmesinde, "Somut ve sonuca ulaşmayı hedefleyen bir atmosferde gerçekleşti" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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