Putin Karşıtı Rus Gazeteci Kiev'deki Silahlı Saldırıda Öldürüldü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i eleştirmesiyle dikkatleri üzerine çeken gazeteci Arkady Babchenko Ukrayna'nın başkenti Kiev'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i eleştirmesiyle dikkatleri üzerine çeken gazeteci Arkady Babchenko Ukrayna'nın başkenti Kiev'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Author: euronews-tr
Tags: Kiev Ukrayna Gazeteci Silahlı saldırı Suikast Vladimir Putin Rusya Posted: 30 mei 2018
Kaynak: Euronews.com