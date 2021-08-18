Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile "Afganistan'daki durumu" görüştü
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Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile "Afganistan'daki durumu" görüştü

Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile 'Afganistan'daki durumu' görüştü
Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Afganistan'daki durumu ele aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Afganistan'daki durumu ele aldı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, telefon görüşmesinde her iki tarafın da ikili ilişkilerde ulaşılan seviyeden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği, karşılıklı yarar sağlayan çok yönlü iş birliğinin daha da geliştirilmesine olan bağlılıklarını vurguladığı belirtildi.

Görüşmede İran nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın uygulanmasına devam edilmesi hususunun ele alındığı aktarılan açıklamada, "Görüşme esnasında Afganistan'da yaşanan olaylara büyük dikkat çekildi, bu ülkede istikrarın ve barışın sağlanmasına katkıda bulunmaya hazır olunduğu belirtildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, her iki liderin, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik başvurusu dikkate alınarak Duşanbe'deki zirve hazırlıklarına değindiği de kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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