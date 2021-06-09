Putin, inşaatında Türk şirketinin de yer aldığı tesisi açtı
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Putin, inşaatında Türk şirketinin de yer aldığı tesisi açtı

Putin, inşaatında Türk şirketinin de yer aldığı tesisi açtı
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus enerji şirketi Gazprom ile Türk şirketi Rönesans ortaklığında inşa edilen Amur Gaz İşleme Tesisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus enerji şirketi Gazprom ile Türk şirketi Rönesans ortaklığında inşa edilen Amur Gaz İşleme Tesisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Rusya'nın Doğu Sibirya bölgesinde inşa edilen tesis, Putin'in de video konferans yöntemiyle katıldığı törenle açıldı.

Açılışta konuşan Putin, projenin inşaatında Rusya, Türkiye ve Çin gibi çok sayıda ülkeden kişi ve şirketin çalıştığına işaret ederek, "Bu büyük iş birliğinin ileride benzer projeler için yeni ittifakların yolunu açacağından eminim." dedi.

Rusya'nın en büyük doğal gaz işleme tesislerinden biri olan Amur Gaz İşleme Tesisi, 2025 yılı itibarıyla yıllık 42 milyar metreküp doğal gaz işleme kapasitesine sahip olacak.

2015'te inşaatına başlanan ve toplam maliyeti 950 milyar ruble (Yaklaşık 13 milyar dolar) düzeyindeki projede 35 binden fazla kişi çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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