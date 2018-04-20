Putin'in Yeni Limuzini Tüm Testleri Geçti, Trump'ın Canavarından Önce Teslim Alacak

Rusya lideri Vladimir Putin'in yeni limuzini tüm güvenlik testlerinden başarıyla geçti. Putin yeni otomobilini Trump'tan önce teslim almış olacak.

PUTİN'İN YENİ LİMUZİNİ ÇARPIŞMA TESTLERİNDEN GEÇTİ

Bir süredir basının gündemini "limuzin savaşları" başlıkları ile süsleyen iki otomobilin Rus kanadının temsilcisi Cortege/Kortezh projesi tamamlanmak üzere. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov İzvestia gazetesine yaptığı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin'in yeni limuzini, kısa süre önce bir dizi çarpışma testlerine tabi tutuldu.

OTOMOBİLİN İÇ DİZAYNI DERİ, AHŞAP VE METALDEN OLUŞACAK

Putin'e ev sahipliği yapacak otomobilin iç dizaynı deri, ahşap ve metalden oluşacak. 4 kişilik bir arka kabini bulunan limuzinin dış tasarımı ise 1989 model ZIL ile Rolls-Royce'un harmanlanmış versiyona oldukça benziyor..

PUTİN YENİ LİMUZİNİNİ TRUMP'TAN ÖNCE ALACAK

ABD Başkanı Donald Trump, koltuğa oturmasına rağmen yeni makam aracına hala kavuşabilmiş değil. Büyük bir terslik çıkmaması halinde Putin yeni oyuncağını Trump'tan önce teslim almış olacak.

TRUMP'IN CANAVARI ÜÇ YILLIK ÇALIŞMANIN SONUNDA ÜRETİLDİ

Trump'ın 'Canavar' adı verilen yeni aracı yaz ayalarında hazır olması bekleniyor. The Beast (Canavar) adı verilen limuzin ABD otomotiv devi General Motors tarafından üç yıllık bir çalışmanın ardından üretildi. 8 ton ağırlığındaki otomobilin kapıları 20 santimetrelik zırhlardan oluşuyor. Olası bir bombalı saldırıda, Trump araçtan sağ çıkabilir.

ASKERİ VE KİMYASAL SALDIRI DURUMUNDA BİLE GÜVENLİ

Tanesi bir buçuk milyon dolara mal olan otomobillerde ise yok yok. Askeri ve kimyasal saldırı durumunda bile Başkan Trump'ın güvenli bir şekilde taşıyacak araç dünyanın en güvenli otomobillerinden biri olarak kabul ediliyor.

20 SANTİMETRE KALINLIĞINDA ZIRHA SAHİP

8 ton ağırlığı bulunan otomobilin kapıları ise 20 santimetre kalınlığında kalın zırhtan oluşuyor. Aracın gövdesi ise 15 santimlik zırhla kaplı. Kapılar ayrıca Boeing 757'nin kullandığı kapılar gibi tehlike anında dışarıdan müdahaleye izin vermiyor.

KİMYASAL SALDIRIYA KARŞI OKSİJEN SİSTEMİ BULUNUYOR

Beş katlı kurşun geçirmez camlar ise, zırh delici mermilere bile karşı koyuyor. Zırhlı tekerlekleri olan araç her durumda hareketine devam edebiliyor. Ayrıca kimyasal saldırı tehdidine karşı Canavar'da oksijen sistemi bulunuyor.

MAYIN PATLAMASINA KARŞI KORUNAKLI

6,6 litre V8 motoru bulunan araç saatte 100 kilometre hız yapabiliyor. Ayrıca yakıt deposunda da zırh bulunan Canavar dizel yakıtla çalışıyor. Aracın ön tarafında gece görüş sistemi, GPS takibi ve göz yaşartıcı gaz bulunurken mayın patlamasına karşı otomobilin tabanı da zırhla kaplı. Arka tarafta bulunan camları sadece Donald Trump biraz indirebiliyor ayrıca Trump'ın yanında kendisini direkt olarak Pentagon'a ya da Başkan Yardımcısı'na bağlayacak bir uydu telefonu bulunuyor.