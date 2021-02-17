Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev: "Suriye'de muhalifler, barışçıl çözüm için istekli"
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Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev: "Suriye'de muhalifler, barışçıl çözüm için istekli"

17.02.2021 19:21 | Son Güncelleme: 17.02.2021 19:24
Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriye'de muhaliflerin ülkedeki krizde barışçıl çözüme ulaşılması konusunda istekli olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriye'de muhaliflerin ülkedeki krizde barışçıl çözüme ulaşılması konusunda istekli olduğunu söyledi.

Lavrentyev, Suriye krizine siyasi çözüm için Astana formatının garantörü Türkiye, İran ve Rusya'nın heyetleri, rejim ve muhalefet temsilcilerinin de katılımıyla Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen 15. Garantörler Toplantısı ardından basın toplantısı düzenledi.

Suriye'nin İdlib bölgesindeki duruma değinen Lavrentyev, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde durumun sakinleşmesine hazır olunduğunu görüyoruz ancak birçok şey ılımlı muhaliflere bağlı olacak." dedi.

Lavrentyev, muhaliflerin, İdlib'deki radikal grupların bölge dışına çıkmalarını sağlamak için yeterli güce sahip olduklarına dikkati çekerek, "Bu, durumu istikrara kavuşturmaya yardımcı olabilir." şeklinde konuştu.

Muhalif temsilcilerle Soçi'de bir araya geldiklerini dile getiren Lavrentyev, "Muhaliflerin, Suriye krizinde fedakarlık içeren alternatif barışçıl çözümlere ulaşılması konusunda arzulu olduklarını hissettik." ifadesini kullandı.

Lavrentyev, "Onları, Moskova'da ağırlamaya ve onlarla başka platformlarda çalışmaya hazırız. Onların, Suriye meselesi çözümü için mevcut yönetimin değiştirilmesi gibi radikal yaklaşımlardan vazgeçmesi önemli." yorumunda bulundu.

"Suriye'deki taraflar birbiriyle konuşmaya başladı"

Suriye Anayasa Komitesi'nin İsviçre'nin Cenevre kentindeki çalışmalarında ilerlemelerin görüldüğünü belirten Lavrentyev, "Suriye'deki taraflar, dolaylı olarak da olsa birbiriyle konuşmaya başladı. Bu istişareler esnasında gerçekten güzel fikirler ve öneriler sunuldu. Bunlar ileride bazı kararların alınmasında kullanılacak." dedi.

Lavrentyev, Birleşmiş Milletler (BM) heyetine Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in Suriye'deki tarafları müzakerelerde daha esnek olmaya ikna edeceği umudunu paylaştı.

"Rusya, ABD ile Suriye konusunda etkileşime hazır"

ABD'nin Suriye meselesi ile ilgili izlediği siyaseti değerlendiren Lavrentyev, "Sağduyunun hakim olacağını ve ABD'nin yeni yönetiminin, Donald Trump'ın başkanlık döneminde izlenen aşırı baskı kurma siyasetinden vazgeçeceğini umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın, ABD ile Suriye konusunda etkileşime hazır olduğunu vurgulayan Lavrentyev, ABD'nin Suriye'de yasa dışı bulunduğuna işaret ederek "Amerikalılar, Washington kontrolündeki Amerikan şirketlerini petrol dahil Suriye'nin doğal kaynaklarını yağmalamak için kullanıyor. Bu kabul edilemez." yorumunu yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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