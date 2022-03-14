Putin'in savaş kararının arkasındaki sebebin yaşadığı sağlık sorunları olduğu iddia edildi

Dış basında yer alan haberlere göre, Putin'e kanser teşhisi konduğu iddia edildi. Kanserle mücadele eden Vladimir Putin, bu süreçte yaşadığı steroid tedavisinin yan etkilerini en ağır şekilde geçiriyor. Düzensiz ve çabuk karar veren birine dönüşen Putin'in savaş kararının arkasındaki gerçeğin de kanser olduğu belirtildi.

PUTİN PARKİNSON OLABİLİR

Aynı kaynaklar kanser dışında Parkinson hastalığının da ihtimaller arasında olduğunu belirtti. Putin'in net bir şekilde düşünememesinin, olumlu olumsuz sonuçlar hakkında çıkarım yapamamasının en belirgin nedeninin hastalığı olduğunu iddia eden istihbarat firmasına henüz Rusya'dan bir cevap gelmedi.

KİMSEYİ YANINA YAKLAŞTIRMIYOR

İngiliz basını Putin'in kendisini misafirlerden fiziksel olarak tecrit ettiğini, en yakınlarıyla bile yan yana gelmekten kaçındığını, bu durumun bir hastalık korkusu olduğunu belirtti.