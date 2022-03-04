Putin'in şartı ne? Rusya Putin'in savaşı bitirme şartı ne?
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Rusya lideri Putin, Ukrayna savaşını bitirmek için şartını masaya koydu. Peki, Putin'in şartı ne? Rusya Putin'in savaşı bitirme şartı ne?
Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefonda gelinen son durumu konuştu. Putin, savaşı bitirmek için şartını açıklarken Ukrayna ile de diyaloğa hazır olduklarını ifade etti. Rusya Putin'in savaşı bitirme şartı ne? Putin'in şartı ne?
Rusya Devlet Başkanı Putin, Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü. Rus İnterfax haber ajansına göre; Putin, Scholz'a "Ukrayna ile diyaloğa hazır olduğunu fakat Kiev yönetiminin Rusya tarafından sunulan şartları yerine getirmesi gerektiğini" söyledi. Rusya'nın şartları; Ukrayna'nın silahsızlanması ve NATO üyesi olmaması.
Rus İnterfax haber ajansına göre; Putin, Scholz'a "Ukrayna ile diyaloğa hazır olduğunu fakat Kiev yönetiminin Rusya tarafından sunulan şartları yerine getirmesi gerektiğini" söyledi. Putin, Ukrayna yönetiminin üçüncü tur müzakerelerde "makul ve yapıcı" bir pozisyon alacağını umduğunu da sözlerine ekledi.
Barış görüşmelerindeki konular ise "Derhal ateşkes, silah bırakma, sivillerin yıkılan ve sürekli bombalanan köylerden, şehirlerden tahliye edilmesi için insani koridorlar" şeklinde oldu.
Rusya'nın isteği Ukrayna'nın asla ama asla NATO üyesi olmaması, NATO'nun etki alanını genişletmemesiydi. Putin'in diğer istekleri ise Ukrayna'nın silahlanmaması ve askeri altyapının 1997 seviyesine çekilmesiydi. Ayrıca Rusya, Neo-nazizm'le suçladığı Zelenski hükümetinin istifa etmesini istiyor.