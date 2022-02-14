Putin'in, Rusya'nın güvenlik garantileri teklifine ABD ve NATO tarafından gelen cevaba kendilerinin bir cevap hazırlanıp hazırlanmadığıyla ilgili...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Putin'in, Rusya'nın güvenlik garantileri teklifine ABD ve NATO tarafından gelen cevaba kendilerinin bir cevap hazırlanıp hazırlanmadığıyla ilgili sorusuna cevap veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "10 sayfada formüle edilmiştir" dedi.
Putin'in, Rusya'nın güvenlik garantileri teklifine ABD ve NATO tarafından gelen cevaba kendilerinin bir cevap hazırlanıp hazırlanmadığıyla ilgili sorusuna cevap veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "10 sayfada formüle edilmiştir" dedi. - MOSKOVA
İhlas Haber Ajansı - Politika