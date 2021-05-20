Putin'in Özel Temsilcisi Bogdanov, Hamas yöneticisi Ebu Merzuk ile görüştü
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Putin'in Özel Temsilcisi Bogdanov, Hamas yöneticisi Ebu Merzuk ile görüştü

Putin'in Özel Temsilcisi Bogdanov, Hamas yöneticisi Ebu Merzuk ile görüştü
Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Merzuk ile telefon görüşmesi yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Merzuk ile telefon görüşmesi yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşme Filistin tarafının inisiyatifi ile gerçekleştirildi.

Görüşme sırasında insani durumun kötüleşmesi, altyapının tahrip edilmesi ve sivil kayıplardaki artış eşliğinde Filistinliler ve İsrail arasındaki mevcut çatışmadan çıkış yolunun ele alındığı belirtilen açıklamada, Hamas yöneticilerinin, ateşkesin sağlanması amacıyla Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland'ın arabuluculuk çabaları hakkında bilgi verdiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rus tarafı, Filistin-İsrail meselesinde BM ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları dahil uluslararası hukuk temelinde barışçıl siyasi bir çözüme olan sarsılmaz desteğini, gerek Ortadoğu Dörtlüsü formatında gerekse ikili temaslarda, Filistinliler ile İsrailliler arasında yapıcı bir diyaloğun sağlanması için gereken yardıma hazır olduğunu yineledi."

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Merzuk, ateşkes için gösterilen çabaların başarıya ulaşacağı beklentisinde olduğunu belirterek "Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ediyorum." demişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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