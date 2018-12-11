Putin'in Keskin Nişancısı Güzellik Kraliçesi Seçildi
2014 yılında Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta gönüllü olarak Putin yanlısı Rus güçlerine katılıp keskin nişancı olan 21 yaşındaki Ukraynalı Olga Shishkina, katıldığı güzellik yarışmasında birinci seçildi.
2014 yılında Rusya ve Ukranya arasındaki savaşta gönüllü olarak Rus güçlerine katılıp keskin nişancı olan vurabilen21 yaşındaki Ukranyalı Olga Shishkina, katıldığı güzellik yarışmasında birinci seçildi.
ÇOCUK SAHİBİ OLMA PLANLARI YAPIYOR
Donetsk Cumhuriyeti'nde Olga Shishkina, güzellik yarışmasına katılıp birinci seçilerek Donetsk Cumhuriyeti'nin en güzel kadını seçildi. Olga Shishkina, keskin nişancı olduğu için kendisinden utanmadığını ama kendisine sivil öldürüyor gibi yorumları yapılmasına kızdığını sivil değil düşman vurduğunu söyledi. Güzellik kraliçesi seçildikten sonra kendisine pahalı bilgisayar hediye edilen Olga Shishkina, Donetsk'te şuan bir kafe işletmeciliği yapıyor. Olga, keskin nişancı tüfeğini bir kenara koyup gelecekte evlilik ve çocuk sahibi olma planları yaptığını söyledi.
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Furdi benuuu..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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diktatörler korkaktır kadınların arkasına saklanmayı iyi bilirler. soru bir liderin diktatör oldugunu nasıl anlarsınız kendinize bu zamana kadar diktatörler nasıl olurlar diye sordunuz muCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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KEŞKE BU YANIMDA OLSAYDICevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Bu Haberle İlgili Yorumunuzu Yazınkeşke bu kro yanımda olsaydı nerde o günlerCevap Yaz Yayından Kaldır
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Kadınlarda kas kütlesi az olduğu için titreme az olur.Bu yüzden keskin nişancılıkta daha başarılıdırlar erkeklere göre.Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır