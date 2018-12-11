Putin'in Keskin Nişancısı Güzellik Kraliçesi Seçildi

Putin'in Keskin Nişancısı Güzellik Kraliçesi Seçildi

2014 yılında Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta gönüllü olarak Putin yanlısı Rus güçlerine katılıp keskin nişancı olan 21 yaşındaki Ukraynalı Olga Shishkina, katıldığı güzellik yarışmasında birinci seçildi.

Putin'in Keskin Nişancısı Güzellik Kraliçesi Seçildi

2014 yılında Rusya ve Ukranya arasındaki savaşta gönüllü olarak Rus güçlerine katılıp keskin nişancı olan vurabilen21 yaşındaki Ukranyalı Olga Shishkina, katıldığı güzellik yarışmasında birinci seçildi.

ÇOCUK SAHİBİ OLMA PLANLARI YAPIYOR

Donetsk Cumhuriyeti'nde Olga Shishkina, güzellik yarışmasına katılıp birinci seçilerek Donetsk Cumhuriyeti'nin en güzel kadını seçildi. Olga Shishkina, keskin nişancı olduğu için kendisinden utanmadığını ama kendisine sivil öldürüyor gibi yorumları yapılmasına kızdığını sivil değil düşman vurduğunu söyledi. Güzellik kraliçesi seçildikten sonra kendisine pahalı bilgisayar hediye edilen Olga Shishkina, Donetsk'te şuan bir kafe işletmeciliği yapıyor. Olga, keskin nişancı tüfeğini bir kenara koyup gelecekte evlilik ve çocuk sahibi olma planları yaptığını söyledi.

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