Putin'in kararı sonrası Biden'dan telefon trafiği - Yeniden

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk- Luhansk kararının ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Joe Biden'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Biden'ın ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de telefonla görüştüğü ifade edildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın Macron ve Scholz ile Ukrayna sınırında Rusya'nın devam eden gerilimi tırmandırması hakkında görüştüğü belirtildi. Açıklamada, "Liderler Başkan Putin'in Ukrayna'nın sözde DNR (Donetsk) ve LNR (Luhansk) bölgelerini 'bağımsız' olarak tanıma kararını şiddetle kınadılar. Sonraki adımlarda yanıtlarını nasıl koordine etmeye devam edeceklerini görüştüler" denildi.

Biden'ın, Putin'in kararını şiddetle kınadığı belirtilirken, ayrıca Zelenskiy'i, yaptırım uygulama planı da dahil olmak üzere ABD'nin yanıtı konusunda bilgilendirdiği ifade edildi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel