Putin'in bilgi güvenliği temsilcisi Krutskih: "Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılması ulusal güvenlik meselesidir"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Bilgi Güvenliğinde Uluslararası İşbirliği Özel Temsilcisi Andrey Krutskih, Rusya'nın uluslararası fon transferi sistemi SWIFT'ten çıkarılmasına yönelik tehditlerin ulusal güvenlik meselesi olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Bilgi Güvenliği biriminin de direktörü olan Krutskih, Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde (MGİMO) gerçekleştirdiği konuşmada, Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılacağına yönelik iddiaları değerlendirdi.

Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılacağına yönelik tehditlerin artığına dikkati çeken Krutskih, "SWIFT sisteminden bağlantımızın kesilmesi dahil Rusya'ya yönelik siber tehditler bir ulusal güvenlik sorunudur. Bu teknoloji, son yıllarda muhtemelen ilk defa bir 'savaş ve barış' konusunun unsuru haline getirildi." dedi.

ABD medyasında isimsiz kaynaklara dayandırılarak çıkan bazı haberler de, Ukrayna'ya saldırması halinde ABD yönetiminin Rusya'yı SWIFT sisteminden çıkarabileceği öne sürülmüştü.

SWIFT sisteminden çıkarılma riski nedeniyle Rusya, 2014'te SPFS'yi (Mali Mesajlaşma Sistemi) geliştirmeye başlamış, Aralık 2017'de kullanıma açmıştı.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi Haberleri

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