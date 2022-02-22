Putin'in Açıklaması Sonrası Donetsk'te Kutlama Yapıldı

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Pazartesi günü Ukrayna'nın iki ayrılıkçı bölgesi Donestk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıdığını açıklamasının ardından, bir grubun, Donetsk'in kent merkezinde Rusya bayraklarıyla kutlama yaptığı görüldü

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