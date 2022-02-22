Putin'in Açıklaması Sonrası Donetsk'te Kutlama Yapıldı - Haberler
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Putin'in Açıklaması Sonrası Donetsk'te Kutlama Yapıldı

DailyMotion.com - Güncel
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Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Pazartesi günü Ukrayna'nın iki ayrılıkçı bölgesi Donestk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıdığını açıklamasının ardından, bir grubun, Donetsk'in kent merkezinde Rusya bayraklarıyla kutlama yaptığı görüldü.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Pazartesi günü Ukrayna'nın iki ayrılıkçı bölgesi Donestk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıdığını açıklamasının ardından, bir grubun, Donetsk'in kent merkezinde Rusya bayraklarıyla kutlama yaptığı görüldü

DailyMotion.com - Güncel

Vladimir Putin, cumhurbaşkanı, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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