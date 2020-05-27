Putin ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman petrol piyasalarını görüştü
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Putin ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman petrol piyasalarını görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile küresel petrol piyasalarındaki gelişmeleri görüştü.

Putin ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman petrol piyasalarını görüştü
27.05.2020 19:21 | Son Güncelleme: 27.05.2020 19:21

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile küresel petrol piyasalarındaki gelişmeleri görüştü.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin, Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üreticiler arasında varılan petrol üretim kısıntısı anlaşması ele alındı.

OPEC+ adıyla bilinen ve 23 üyenin bulunduğu OPEC ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkeler, geçen ay aldıkları kararla üretimlerini 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar 10 milyon varil azaltma konusunda anlaşmışlardı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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