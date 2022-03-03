Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman petrol piyasalarındaki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, petrol piyasalarındaki gelişmeleri ve Rusya'ya yönelik yaptırımları ele aldı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Selman telefonda görüştü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubu nezdinde yürütülen iş birliğinin istişare edildiği görüşmede, iki ülkenin petrol piyasalarındaki iş birliğine devam edecekleri teyit edildi.

Bazı Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını değerlendiren taraflardan Putin, küresel enerji arzı konularını siyasallaştırmanın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Brent petrolün varil fiyatı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı arzın daralacağı endişeleriyle uluslararası piyasalarda bugün 119 doları aşmıştı.