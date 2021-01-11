Putin ile Paşinyan Moskova'da ikili görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü.

Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı üçlü görüşmenin ardından Paşinyan'la yaptığı ikili görüşmede açıklamalarda bulundu.

Dağlık Karabağ'da bazı sorunların hala devam ettiğini anlatan Putin, "İnsani konuların da dahil olduğu bazı devam eden sorunlara rağmen, Dağlık Karabağ konusunda tüm konularda anlaşmalara varabileceğimizi umuyorum." dedi.

Paşinyan da bugün Moskova'da katıldığı üçlü görüşmelerden sonuçlar elde edilebilmesinden ötürü memnuniyetini dile getirerek, "Bugünkü anlaşmaların uygulanması bölgemizin ekonomik durumuna önemli katkılar sağlayabilir. Ancak ekonomik sorunların çözümü, savaş esirlerinin değişimi gibi çözüme kavuşmamış insani konuların devam etmesi nedeniyle zorlaşabilir." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay