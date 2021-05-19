Putin ile Paşinyan, AzerbaycanErmenistan arasındaki sınır gerilimini görüştü
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Putin ile Paşinyan, AzerbaycanErmenistan arasındaki sınır gerilimini görüştü

Putin ile Paşinyan, AzerbaycanErmenistan arasındaki sınır gerilimini görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kremlin Basın Servisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Ermenistan-Azerbaycan arasında yaşanan sınır gerilimi üzerinde durduğunu kaydetti.

Kremlin Basın Servisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Ermenistan-Azerbaycan arasında yaşanan sınır gerilimi üzerinde durduğunu kaydetti.

Ermenistan'ın, bir Azerbaycan askerinin Sünik Bölgesi'nde sınır ihlali yaparak Ermeni topraklarına girdiğini iddia etmesi üzerine taraflar arasında gerginlik artmıştı. Yaşanan gerginliğe ilişkin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gün içerisinde yaptığı açıklamada, Rusya'nın arabuluculuğunda sınır sorununun çözülebileceğini ifade etmişti. Lavrov'un ardından Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, yaşanan sınır gerginliğine değindiği kaydedildi. Açıklamada, Putin ve Paşinyan'ın Azerbaycan-Ermenistan arasındaki sınır probleminin detaylıca ele alındığı belirtilerek, "Bir önceki görüşmenin devamı olarak Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki sorun detaylıca ele alındı. Her 2 taraf da sınır sorununun müzakere yoluyla çözülmesi konusunda hemfikir oldu. Putin, arabulucu olarak Rusya tarafının bölgedeki durumun normalleşmesine aktif olarak katkı sağladığını ve aynı ilke ile hareket etmeye devam edeceklerini bildirdi" ifadeleri yer aldı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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