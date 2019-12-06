Putin ile Netanyahu telefonda görüştü
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Putin ile Netanyahu telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Suriye'deki durumu ve ikili ilişkileri görüştü.

06.12.2019 19:58 | Son Güncelleme: 06.12.2019 19:58
Putin ile Netanyahu telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı , Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 'deki durumu ve ikili ilişkileri görüştü.

Kremlin basın servisinden yapılan açıklamada, Putin'in Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Suriye çerçevesinde iki ülke arasındaki iş birliği konuları ve Putin'in Ocak 2020'de İsrail'e yönelik planladığı ziyaret ele alındı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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