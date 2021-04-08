Putin ile Merkel, Donbass'ı görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'ta yaşanan gelişmeleri ele aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'ta yaşanan gelişmeleri ele aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donbass bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasındaki gerilim ele alındı. Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, liderlerin bölgede yaşananlar nedeniyle endişeli oldukları ifade edilerek, "Putin ve Merkel, Ukrayna'daki krizin çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulunarak, Ukrayna'nın doğusunda gerilimin tırmanması konusundaki endişelerini dile getirdi. Putin, son zamanlarda Kiev yönetiminin temas hattındaki durumu kasıtlı olarak şiddetlendiren kışkırtıcı eylemlerine dikkat çekti" denildi. Ayrıca Putin'in, Kiev yönetiminin öncelikle Luhansk ve Donetsk tarafları ile diyalog kurması gerektiğini ifade ettiği aktarıldı.

Putin ve Merkel'in, Ukrayna'daki gelişmelerin yanı sıra Suriye ve Libya'daki durumu da ele aldığı ve söz konusu ülkelerde durumun normalleşmesi için barışçıl girişimlere hazır oldukları kaydedildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı