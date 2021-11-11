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Putin ile Merkel, Belarus-AB sınırındaki göçmen krizini görüştü

AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel
Putin ile Merkel, Belarus-AB sınırındaki göçmen krizini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Belarus-Avrupa Birliği (AB) sınırı, Ukrayna'nın doğusu ve Karadeniz'deki son durumu görüştüğü bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Belarus- Avrupa Birliği (AB) sınırı, Ukrayna'nın doğusu ve Karadeniz'deki son durumu görüştüğü bildirildi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin ve Merkel'in, görüşmede, Belarus'un AB ülkeleriyle sınırında yaşanan göçmen krizini ele aldıkları bildirildi.

Görüşmede, söz konusu krizin en kısa sürede çözülmesinin önemli olduğunun teyit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Putin, çözüm için AB üye ülkeleri ile Belarus arasındaki temasların yeniden kurulmasını destekledi." bilgisi paylaşıldı.

İki liderin görüşmesinde, Ukrayna'daki son durumun da ele alındığı kaydedilen açıklamada, "ABD ve bazı NATO ülkelerinin silahlı kuvvetlerinin, Karadeniz'deki kışkırtıcı faaliyetlerinin, istikrarsızlaştırıcı ve tehlikeli doğasına da değinildi." ifadesi kullanıldı.

AA / Emre Gürkan Abay - Son Dakika Haberleri
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