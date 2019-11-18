Putin ile Macron telefonda Ukrayna ve Suriye'yi görüştü
Haberler » Güncel » Putin ile Macron telefonda Ukrayna ve Suriye'yi görüştü - Haber

Putin ile Macron telefonda Ukrayna ve Suriye'yi görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Ukrayna ve Suriye'deki son gelişmeleri görüştü.

18.11.2019 17:52 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:52
Putin ile Macron telefonda Ukrayna ve Suriye'yi görüştü

Rusya Devlet Başkanı , Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la ve 'deki son gelişmeleri görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in, Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, 9 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan Ukrayna konulu "Normandiya Dörtlüsü" zirvesi öncesinde Ukrayna'daki gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

Putin'in, Macron'u, Rusya'nın Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında el koyduğu savaş gemilerini bugün Ukrayna'ya teslim etmesiyle ilgili bilgilendirdiği aktarılan açıklamada, "Görüşmede, 'Normandiya Dörtlüsü' zirvesinin, Minsk anlaşmalarının uygulanmasına ivme kazandırması gerektiğinin altı çizilmiştir." denildi.

Açıklamaya göre, iki liderin, Suriye'de Anayasa Komitesi'nin çalışmalarının başlamasının önemini de teyit ettikleri görüşmede, bölgedeki terör tehdidine yönelik mücadelede Rus ve Fransız savunma bakanlıklarının eş güdümlü çalışmalarının da devam etmesi konusunda uzlaşıldı.

Almanya, Rusya, Fransa ve Ukrayna'dan oluşan "Normandiya Dörtlüsü" zirvesinin 9 Aralık'ta Paris'te düzenlenmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et