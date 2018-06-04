Putin ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un Eylül'de Bir Araya Gelcek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Eylül ayında Vladivostok'ta bir araya gelebileceği belirtildi.

Rus haber ajansı RIA'nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Putin ile Kim Jong Un'un Eylül'de Rusya'nın Vladivostok kentinde bir araya gelebileceği belirtildi.

İki liderin görüşmesi için farklı tarihlerin de masaya yatırıldığı vurgulandı.