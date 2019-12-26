Putin ile İtalya Başbakanı Conte Libya krizini ele aldı: Mesele barış yoluyla çözülmeli
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ayrı ayrı telefonda görüştü.
26.12.2019 20:42 | Son Güncelleme: 26.12.2019 20:42
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ayrı ayrı telefonda görüştü.
Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin'in Conte ile telefon görüşmesinde Libya meselesinin ele alındığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com