Putin ile İtalya Başbakanı Conte Libya krizini ele aldı: Mesele barış yoluyla çözülmeli
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Putin ile İtalya Başbakanı Conte Libya krizini ele aldı: Mesele barış yoluyla çözülmeli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

26.12.2019 20:42 | Son Güncelleme: 26.12.2019 20:42
Putin ile İtalya Başbakanı Conte Libya krizini ele aldı: Mesele barış yoluyla çözülmeli

Rusya Devlet Başkanı , Başbakanı Giuseppe Conte ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ayrı ayrı telefonda görüştü.


Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin'in Conte ile telefon görüşmesinde meselesinin ele alındığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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