Putin ile görüşmeyi bekleyen Paşinyan karantinaya girdi
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Putin ile görüşmeyi bekleyen Paşinyan karantinaya girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Putin ile görüşmeyi bekleyen Paşinyan karantinaya girdi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 7 Nisan'da Rusya lideri Vladimir Putin ile Moskova'da yapacağı görüşme öncesinde kendisini karantinaya aldı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 7 Nisan'da Rusya lideri Vladimir Putin ile Moskova'da yapacağı görüşme öncesinde kendisini karantinaya aldı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan önümüzdeki 7 Nisan'da Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme gerçekleştirecek. Dağlık Karabağ başta olmak üzere bölgesel konular ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alınacağı görüşmeye hazırlanan Paşinyan, korona virüs salgınına karşı herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için kendisini karantinaya aldı. Paşinyan'ın danışmanlarından Mane Gorgyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Paşinyan'ın Putin ile görüşmesinden önce 2 Nisan'dan beri ofisinden çalıştığını ve gündeme dair konularda çalışmalarına ofisinden devam ettiğini ifade etti.

Gorgyan ayrıca, Paşinyan'ın planlı bir programa göre ikili görüşmelerine devam ettiğini belirtti. - ERİVAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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