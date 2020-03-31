Putin ile geçen hafta görüşen Başhekim'de Kovid-19 çıktı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Moskova'daki Kommunarka Enfeksiyon Hastanesi'ni ziyaretinde eşlik eden Başhekim Denis Protsenko'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Moskova'daki Kommunarka Enfeksiyon Hastanesi'ni ziyaretinde eşlik eden Başhekim Denis Protsenko'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Rus devlet kanalı Rossiya-24'e göre Başhekim Protsenko'nun Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Hastanede tedavisi süren Protsenko'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Protsenko, yaptığı açıklamada, testin pozitif çıktığını doğrulayarak, mesafeyi koruyarak çalışmaya devam ettiğini bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Protsenko'nun hastane ziyaretinde Putin ile beraber gezdiğinin hatırlatılması üzerine, "Putin'e düzenli olarak Kovid-19 testi yapılıyor ve her şey normal." açıklamasında bulundu.

Geçen hafta Putin, Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği Moskova'daki Kommunarka Hastanesi'ne ziyarette bulunmuş, Putin'e hastanenin Başhekimi Denis Protsenko da eşlik etmişti.

Putin, hastanedeki enfeksiyon bölümüne, virüse karşı özel sarı elbise ve yüzünün tamamını kapatan maske giyerek girmişti.

Kaynak: AA