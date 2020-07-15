Putin ile Al Nahyan telefonda görüştü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Libya krizini görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Libya krizini görüştü. Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin'in, Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Libya krizinin ele alındığı belirtilen açıklamada, "Görüşmede, Libyalılar arasında diyaloğun yeniden başlatılması ve Libya krizinin siyasi ve diplomatik çözümü konusunda uluslararası çabaların pekiştirilmesi önemi vurgulandı." ifadelerine yer verildi. İkili ilişkilerin de ele alındığı ifade edilen açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede etkileşimin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığı aktarıldı. Kaynak: AA