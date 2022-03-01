Putin ile Abu Dabi Veliaht Prensi, Ukrayna krizini görüştü

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna krizini konuştu.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Putin, Bin Zayid'e Ukrayna kriziyle ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Bin Zayid de Ukrayna krizinin, tarafların ulusal güvenliği ve çıkarları çerçevesinde barışçıl yolla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Krizin çözümü, küresel barış ve güvenliğin temini için temas ve istişarelerin sürdürülmesi gerektiğini kaydeden Bin Zayid, BAE'nin Ukrayna krizine siyasi çözüm bulunması için taraflarla temas kurmaya devam edeceğini aktardı.

Görüşmede ayrıca, BAE ve Rusya'nın küresel enerji piyasasında istikrarın korunması konusunda anlaştığı belirtildi.