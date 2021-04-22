Putin: "İklim değişikliği sorununa çözüm bulmak için uluslararası iş birliğiyle ilgiliyiz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin iklim değişikliği gibi küresel sorunların çözümü konusunda uluslararası iş birliğinin yoğunlaştırılmasıyla ilgili olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin iklim değişikliği gibi küresel sorunların çözümü konusunda uluslararası iş birliğinin yoğunlaştırılmasıyla ilgili olduğunu söyledi.

Putin, ABD Başkanı Joe Biden'ın davet ettiği İklim Zirvesi'ne videokonferans yöntemiyle katıldı.

Zirvenin önemine işaret eden Putin, "Zirve, iklim değişikliğiyle ilgili endişelerimizi derinden paylaştığımızı ve bu sorunun çözümü için uluslararası girişimlerin yoğunlaştırılmasıyla ilgili olduğumuzu gösteriyor. Gezegenimizin kaderi, her ülkenin gelişimi ve insanların yaşam kalitesinin refahı, bu girişimlerin başarılı olmasına bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, "Birleşmiş Milletler üzerinden (BM) yapılan anlaşmaların, devletlerin denetimle ilgili ortak çalışması ve sera gazı emisyonlarının azaltılması konusunda yasal dayanak olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Rusya'nın söz konusu alanda uluslararası yükümlülüklerinin yerine getirilmesi konusunda sorumlu davrandığını ifade eden Putin, karbon emisyonlarının kontrolü ve azaltılması ile ilgili yasaların geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar sürdürdüklerini dile getirdi.

Söz konusu emisyonların 2050 yılına kadar büyük ölçüde azaltılmasını hedeflediklerini belirten Putin, sera gazı emisyonlarını da azalttıklarını aktardı.

"Uluslararası iş birliğinin oluşturulması önemli"

İklim değişikliği ile ilgili sorunlara değinen Putin, küresel ısınmaya neden olan tüm faktörlerin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Putin, "Bu bağlamda, tüm zararlı emisyon çeşitlerinin hesaplanması ve izlenmesi konusunda geniş ve etkili uluslararası iş birliğinin oluşturulması önemlidir. İlgili tüm ülkeleri ortak bilimsel araştırma çalışmalarına katılmaya, önemli iklim projelerine birlikte yatırım yapmaya, iklim değişikliğinin doğurduğu sonuçların hafifletilmesi ve bunlara uyum sağlanması ile ilgili düşük karbonlu teknolojilerini daha yoğun şekilde geliştirmeye davet ediyoruz." dedi.

Rusya'nın bu konuda çeşitli projeleri teklif etmeye hazır ve ülkesinde "temiz" teknolojilere yatırım yapmak isteyen yabancı şirketlere yardımcı olmaya hazır olduğunu dile getiren Putin, "Rusya'nın iklim değişikliği gibi küresel sorunlara etkili çözümler bulmak için uluslararası iş birliğinin yoğunlaştırılmasıyla ilgilidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu