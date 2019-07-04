Putin: İdlib'deki militanlar Libya'ya akın ediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin İdlib kentin bulunan militanların Libya'ya akın ettiğini ve ülkedeki durumun kötüye gittiğini söyledi.

İtalya'nın başkenti Roma'ya günübirlik resmi ziyaret gerçekleştiren Putin, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Libya krizine değindi. Euronews.com'da Görüntüle