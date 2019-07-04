Putin: İdlib'deki militanlar Libya'ya akın ediyor
İtalya'yı ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Libya'daki militanların Suriye’nin İdlib kentinden buraya akın ettiğini ve Libya'daki durumunun kötüye gittiğini söyledi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin İdlib kentin bulunan militanların Libya'ya akın ettiğini ve ülkedeki durumun kötüye gittiğini söyledi.
İtalya'nın başkenti Roma'ya günübirlik resmi ziyaret gerçekleştiren Putin, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Libya krizine değindi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Son Dakika Haberleri
22:22 Fotoğraf galerisi: 84 yaşındaki Polonyalı manken Helena Norowicz moda dünyasında yeni bir çığır açtı