Putin: İdlib'deki militanlar Libya'ya akın ediyor

Putin: İdlib'deki militanlar Libya'ya akın ediyor

İtalya'yı ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Libya'daki militanların Suriye’nin İdlib kentinden buraya akın ettiğini ve Libya'daki durumunun kötüye gittiğini söyledi

Putin: İdlib'deki militanlar Libya'ya akın ediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin İdlib kentin bulunan militanların Libya'ya akın ettiğini ve ülkedeki durumun kötüye gittiğini söyledi.

İtalya'nın başkenti Roma'ya günübirlik resmi ziyaret gerçekleştiren Putin, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Libya krizine değindi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et