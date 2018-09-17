Putin: İdlib'de15-20 Kilometrelik Silahsızlanma Alanı Kurmaya Karar Verdik (2)

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinde, İdlib'de 15-20 kilometrelik silahsızlanma alanı kurmaya karar verdiklerini söyledi. Putin, Erdoğan ile ikili görüşmesi ve heyetlerarası görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi:

"Türkiye Cumurbaşkanı ile faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Bu bizim bu seneki dördüncü görüşmemiz. Bildiğiniz üzere 10 gün önce birlikte Tahran'da Suriye barış sürecine özel Rusya, Türkiye ve İran Zirvesi'ne katıldık. Rusya ve Türkiye'nin işbirliğinin mevcut konularını görüşürken ticaret hacmine büyük önem verdik. Ticaret hacmi yedi ay içerisinde yüzde 34 oranında artarak 15 milyar doların üzerine çıktı. Genel olarak bu Nisan ayında Ankara'da gerçekleşen üst düzey işbirliği konseyi toplantısında varılan anlaşmaların gerçekleştirilmesinin ve ardından yapılan hükümetler arası komisyonun çalışmalarının bir sonucu oldu."

"Bildiğiniz üzere, Rusya Türk partnerlerinin isteği doğrultusunda Türkiye'den bazı tarım ürünlerinin kısıtlamalarını kaldırdı. Aynı zamanda biz de Rus ürünlerinin Türkiye piyasasına gönderilmesi için elverişli koşulların oluşturulmasını bekliyoruz. Ticaretin geliştirilmesi ikili ödemelerde ulusal dövizlerin payının artmasına neden olacaktır. Sayın Erdoğan ile fikrimize göre bu dış yapının olumsuz etkisini en aza indirecek. Aynı şekilde enerji başta olmak üzere ortak stratejik projeleri ilerletmeye devam edeceğiz. Akkuyu ve Türk Akımından bahsediyorum. Bunlar Türkiye'nin ve umuyorum ki tüm Avrupa'nın enerji güvenliğinin en önemli elementi olacak. İnsani alanın görüşülmesinde 2019 yılında gerçekleştirilecek çapraz kültür ve turizm yılına hazırlığı ele aldık. Geçen sene Türkiye'yi rekor düzeyde 4 milyon 700 bin Rus ziyaret etti. Rusya Türkiye'ye giden yabancı vatandaşlar arasında birinci sıraya yükseldi. Bu senenin ilk yarısında Rus turistlerin sayısı yüzde 40 arttı. Türk partnerlerimizle Ruslar'ın Türkiye'de tatili için konforlu ve güvenilir koşulları sağlamak için sıkı işbirliğine devam etmek istiyoruz."

"Biz hiç şüphesiz ki bugün Suriye'deki duruma büyük dikkat çektik. Rusya ve Türkiye bu ülkedeki krizin çözümü için sıkı bir şekilde çalışıyorlar. Ateşkes rejiminin güçlenmesi ve insani durumun iyileşmesi üzerinde çalışıyoruz. Biz özellikle çok sayıda örgütün de alt yapılarının olmasına dikkat ederek İdlib'deki duruma konsantre olduk. Bugünkü görüşmeler sonucunda ciddi kararlar almayı başardık. Hatırlatmak gerekirse, bu çatışmasızlık alanını kuran ülkelerden birisi olarak bizim endişelerimiz orada bulunan teröristlerin oluşturduğu tehditlerdir. Bugünkü görüşmede bu durumu detaylı şekilde değerlendirdik ve silahlı muhaliflerin hükümet birlikleri ile temas noktasında 15 Ekim 2018 tarihine kadar 15-20 kilometrelik silahsızlanma alanı kurmaya karar verdik. 10 Ekim 2018'e kadar Türkiye Cumhurbaşkanı'nın teklifi üzerine bu alandan ağır silahların, tanıkların çıkartılmasına karar verdik. Silahsızlanma alanındaki kontrolü Türkiye ve Rusya'nın denetleyici grupları organize edecek. Yine Türkiye tarafının teklif üzerine Halep-Lazkiye ve Halep-Hama yollarındaki transit geçişler 2018 sonundan önce yenilenecek."

"Rusya ve Türkiye Suriye'de tüm forumlarda terörle mücadeledeki kararlılığını bir kez daha dile getirdi. Bizim ortak fikrimize göre planlanan adımların hayata geçirilmesi Suriye krizinin siyasi barış sürecine ek ivme kazandıracak, Cenevre platformundaki çalışmaları aktifleştirecek ve Suriye topraklarına barışı geri getirecek. Genel olarak bu adım Suriye yönetimi tarafından destekleniyor. Yakın zamanda Suriye yönetimi ile ek görüşmeler gerçekleştireceğiz. Rusya ve Türkiye'nin Astana formatını kullanmaya devam etme isteği de önem taşıyor. Suriye yönetimi, muhalif birlikler ve sivil toplum temsilcilerin katılımıyla anayasa komitesinin oluşturulması çalışmalarına devam edeceğiz. Amacımız komitenin çalışmalarına en yakın zamanda başlanılması." - Soçi