16.09.2019 19:52

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı üçlü zirve toplantısı

-Toplantıya katılanlardan görüntüler

-Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zirvenin açılışında konuştu. (4)

Putin: "Rusya, Türkiye ve İran'ın garantör olduğu Astana süreci, Suriye'nin çözüm sürecine en etkin katkı sağlayan mekanizmadır."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Ortak çabalarımızla Suriye topraklarında istikrar sağlanmıştır ve şiddet seviyesi düşürülmüştür"

Putin: "Suriye'nin kuzeydoğusunda durum endişe vericidir. Oradaki güvenlik sorunları Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması temelinde çözülmelidir."

Putin: "İdlib'de çatışmasızlık bölgesinde durum endişe vericidir"

Putin: "Türkiye, Rusya ve İran Suriye'de kalıcı çözümün temellerini attı"

Kaynak: AA