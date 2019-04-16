Putin'i Aşağılayan Görsel' Nedeniyle Rus Haber Sitesine Erişim Engeli

Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin'e 'hakaret' olarak nitelenen bir grafiti yayını sebebiyle yerel bir haber sitesinin erişimine engel getirildi.

Haftasonuı meydana gelen erişim yasağına neden olan görsel için Rus yetkililer 'apaçık saygısızlık' nitelendirmesi yaptı. Euronews.com'da Görüntüle