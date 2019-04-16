Putin'i Aşağılayan Görsel' Nedeniyle Rus Haber Sitesine Erişim Engeli
Rusya'da yerel bir haber sitesinin erişimine devlet başkanı Vladmir Putin'e hakaret ettiği ileri sürülen bir grafiti çizimin yayınlaması sebebiyle engel getirildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin'e 'hakaret' olarak nitelenen bir grafiti yayını sebebiyle yerel bir haber sitesinin erişimine engel getirildi.
Haftasonuı meydana gelen erişim yasağına neden olan görsel için Rus yetkililer 'apaçık saygısızlık' nitelendirmesi yaptı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com