Putin, Hariri ile Görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile görüştü.



Rusya Devlet Başkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Putin, Hariri ile Soçi'de bir araya geldi.



Görüşme öncesinde Putin, yaptığı açıklamada, Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev ile Hariri'nin değişik alanlarda üzerinde vardığı bazı anlaşmaların iki ülke ilişkilerin gelişmesine pozitif etki sağlayacağını belirtti.



Putin, "Maalesef ticaret hacmimiz şimdilik nominal olarak düşük. Ancak büyüme hatırı sayılır şekilde 1,5 kat. Bu genel olarak korumamız gereken iyi bir eğilimdir." ifadesini kullandı.



Hariri ile görüşmesinde Lübnan ve komşu ülkelerin durumlarının da ele alınacağını bildiren Putin, "Bölgedeki bütün ülkelerin yöneticilerinin pozisyonunu bilmek benim için önemli." dedi.



Lübnan Başbakanı Saad Hariri de Putin ile görüşmesinde bölgedeki olaylar nedeniyle ülkesindeki durumu da ele alacağını söyledi.



Rusya ile ekonomik ilişkileri arttırmak istediğine dikkati çeken Hariri, "İki ülke arasındaki siyasi ilişkiler iyi düzeyde. Askeri teknik işbirliği çerçevesinde ekonomik ilişkilerimizin bu seviyeye ulaşacağına eminim." diye konuştu.



Hariri, Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev ile dün yaptığı görüşmede, iki ülke arasında kültür, ekonomi, yatırım, spor ve çevre koruma alanlarında işbirliği hususunda anlaşmaya varmıştı.