Putin, hafta sonu tatili için Sibirya'da
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Putin, hafta sonu tatili için Sibirya'da

21.03.2021 17:34 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:53

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hafta sonu tatilini Sibirya'da geçirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hafta sonu tatilini Sibirya'da geçirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile birlikte hafta sonu tatili için Sibirya'daki Tayga bölgesine gitti. Putin burada Şoygu ile birlikte yürüyüş yapıp arazi araçları kullandı, yemek yedi ve ahşap atölyesinde vakit geçirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisi hakkında "katil" ifadesini kullanmasıyla gündeme gelmişti. Putin Biden'a "Ona sağlıklar dilerim" ifadelerini kullanmıştı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Putin, hafta sonu tatili için Sibirya'da
Putin, hafta sonu tatili için Sibirya'da
Putin, hafta sonu tatili için Sibirya'da
Putin, hafta sonu tatili için Sibirya'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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