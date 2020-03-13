Putin, Güvenlik Konseyinde İdlib meselesini görüştü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Putin, Güvenlik Konseyinde İdlib meselesini görüştü - Haber
Vladimir Putin, Rusya, İdlib, Güncel

Putin, Güvenlik Konseyinde İdlib meselesini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında İdlib meselesini görüştü.

13.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:22
Putin, Güvenlik Konseyinde İdlib meselesini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında İdlib meselesini görüştü.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı yaptığını bildirdi.

Toplantıda, İdlib'deki durumun ele alındığını belirten Peskov, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'ya ziyareti sırasında İdlib'e ilişkin yapılan anlaşmaların uygulanması istişare edildi." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili durumun da değerlendirildiğini kaydeden Peskov, uluslararası piyasaların dalgalanması konusunda görüş alışverişinde bulunulduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, dün yaptıkları telefon görüşmesinde, İdlib'deki durumu ele almıştı.

İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Pentagon'un fonladığı firma, virüsün aşısını bulduğunu ilan etti Haber
Pentagon'un fonladığı firma, virüsün aşısını bulduğunu ilan etti
Amerikalı gazete, bu fotoğraf için geri adım attı Haber
Amerikalı gazete, bu fotoğraf için geri adım attı
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu! Haber
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu!
Üretim yaptığı yere bakın! Zabıtayı karşısında gören esnaf, dükkanı bırakıp kaçtı Haber
Üretim yaptığı yere bakın! Zabıtayı karşısında gören esnaf, dükkanı bırakıp kaçtı
Çin, aşıyı bulduğunu duyurdu! İşte insanlar üzerinde deneneceği tarih Haber
Çin, aşıyı bulduğunu duyurdu! İşte insanlar üzerinde deneneceği tarih
Amerikan gazetesi, virüsün pençesindeki İran'a ait bu görüntüyü servis etti Haber
Amerikan gazetesi, virüsün pençesindeki İran'a ait bu görüntüyü servis etti
Koronavirüsten dolayı eşiyle boşalan mağazalara giden Quaresma, 300 bin TL'lik alışveriş yaptı
Koronavirüsten dolayı eşiyle boşalan mağazalara giden Quaresma, 300 bin TL'lik alışveriş yaptı
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alındı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alındı
Ankara'da su faturası borcu olanların 2 ay boyunca suları kesilmeyecek
Ankara'da su faturası borcu olanların 2 ay boyunca suları kesilmeyecek
Sevgilisini 3 yerinden bıçaklayan sanık: Önce o kendisini sonra ben de kendimi bıçakladım
Sevgilisini 3 yerinden bıçaklayan sanık: Önce o kendisini sonra ben de kendimi bıçakladım
'Yanımdaki kadına baktın' dedi silahını çıkarıp kurşun yağdırdı
"Yanımdaki kadına baktın" dedi silahını çıkarıp kurşun yağdırdı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1016'ya yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1016'ya yükseldi
Kanada Başbakanı Trudeau ve eşi, Kovid-19 şüphesiyle kendilerini karantinaya aldı
Kanada Başbakanı Trudeau ve eşi, Kovid-19 şüphesiyle kendilerini karantinaya aldı
Şampiyonluk oranları değişti! Trabzonspor favori
Şampiyonluk oranları değişti! Trabzonspor favori
Koronavirüs nedeniyle ibadete kapatılan Kabe'yi ebabil kuşları tavaf etti
Koronavirüs nedeniyle ibadete kapatılan Kabe'yi ebabil kuşları tavaf etti
İsrail ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi
İsrail ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi
Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk başladı
Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk başladı
Koronavirüsten korunmak için yoğurda arap sabunu kattı, zehirlendi: İçimi temizler diye düşündüm
Koronavirüsten korunmak için yoğurda arap sabunu kattı, zehirlendi: İçimi temizler diye düşündüm
Başakşehir'den Avrupa'da 8. galibiyet
Başakşehir'den Avrupa'da 8. galibiyet
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den liglerin ertelemesi sorusuna yanıt: Tercihimiz seyircisiz oynanması
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den liglerin ertelemesi sorusuna yanıt: Tercihimiz seyircisiz oynanması
Premier Lig'de ilk koronavirüs bulgusuna, Chelsea'nin yıldızı Callum Hudson-Odoi'de rastlandı
Premier Lig'de ilk koronavirüs bulgusuna, Chelsea'nin yıldızı Callum Hudson-Odoi'de rastlandı
Konyalı genç, 'Koronavirüs getiriyorsunuz' diyerek tartıştığı Afgan genci bıçakladı
Konyalı genç, "Koronavirüs getiriyorsunuz" diyerek tartıştığı Afgan genci bıçakladı
Belçika'da tüm futbol maçları 3 Nisan'a kadar ertelendi
Belçika'da tüm futbol maçları 3 Nisan'a kadar ertelendi
Alexander Sörloth'un Başakşehir maçında oynayabileceği açıklandı
Alexander Sörloth'un Başakşehir maçında oynayabileceği açıklandı
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Meral Akşener Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül Mehmet Akif Ersoy
Magazin Uğur Akkuş Muhterem Nur Acun Ilıcalı Defne Samyeli
Spor Fatih Terim Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Wuhan Vatandaş Kopenhag Başakşehir
Şu an buradasınız: Putin, Güvenlik Konseyinde İdlib meselesini görüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 15:17:29. #1.15#