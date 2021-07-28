Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gelişmeleri görüştü
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Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gelişmeleri görüştü

Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gelişmeleri görüştü
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gerginliği ve Afganistan'daki son gelişmeleri ele aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gerginliği ve Afganistan'daki son gelişmeleri ele aldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı yaptığını bildirdi.

Putin'in toplantıda Rusya'nın sosyal ve ekonomik konularını istişare ettiğini belirten Peskov, "Toplantıda ayrıca Afganistan'daki son durum ve Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gelişmeler dahil uluslararası konular da ele alındı." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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