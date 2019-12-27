Putin, Güvenlik Konseyi'nde Libya krizini görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında Libya krizini görüştü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında Libya krizini görüştü.
Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, Putin'in, Güvenlik Konseyi'ni topladığı belirtildi.
Libya krizinin ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Toplantıya katılanlar, uluslararası toplumun Libya meselesi çözümü konusundaki çabalarının desteklenmesi gerektiğini belirtti." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Suriye meselesinin de görüşüldüğü aktarıldı.