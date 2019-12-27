Putin, Güvenlik Konseyi'nde Libya krizini görüştü
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Putin, Güvenlik Konseyi'nde Libya krizini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında Libya krizini görüştü.

27.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:02
Putin, Güvenlik Konseyi'nde Libya krizini görüştü

Rusya Devlet Başkanı , Güvenlik Konseyi toplantısında krizini görüştü.

Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, Putin'in, Güvenlik Konseyi'ni topladığı belirtildi.

Libya krizinin ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Toplantıya katılanlar, uluslararası toplumun Libya meselesi çözümü konusundaki çabalarının desteklenmesi gerektiğini belirtti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Suriye meselesinin de görüşüldüğü aktarıldı.

Kaynak: AA
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