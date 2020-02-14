Putin, Güvenlik Konseyi'nde İdlib'deki durumu görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında İdlib'deki durumu görüştü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında İdlib'deki durumu görüştü.
Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Putin'in Rusya Güvenlik Konseyini topladığı bildirildi.
İdlib'deki durumun ele alındığı belirtilen açıklamada, "Terör gruplarının faaliyetleriyle İdlib'de gerginleşen duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ve küresel ekonomiye etkisinin de ele alındığı kaydedildi.