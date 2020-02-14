Putin, Güvenlik Konseyi'nde İdlib'deki durumu görüştü
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Putin, Güvenlik Konseyi'nde İdlib'deki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında İdlib'deki durumu görüştü.

14.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:52
Putin, Güvenlik Konseyi'nde İdlib'deki durumu görüştü

Devlet Başkanı , Güvenlik Konseyi toplantısında 'deki durumu görüştü.

Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Putin'in Rusya Güvenlik Konseyini topladığı bildirildi.

İdlib'deki durumun ele alındığı belirtilen açıklamada, "Terör gruplarının faaliyetleriyle İdlib'de gerginleşen duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ve küresel ekonomiye etkisinin de ele alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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