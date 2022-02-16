Putin: "Güven Arttırıcı Önlemleri Görüşmeye Hazırız" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Putin: "Güven Arttırıcı Önlemleri Görüşmeye Hazırız"

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Moskova'da görüştü.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Moskova'da görüştü. Kremlin Sarayı'nda üç saat süren baş başa görüşme sonrasında yapılan basın toplantısında ilk önce söz alan Putin, Ukrayna krizinde ülkesinin kendi çizgisinden ödün vermeyeceğini, ancak diyaloğa açık olduğunu söyledi

DailyMotion.com - Güncel

Vladimir Putin, cumhurbaşkanı, Moskova, Rusya, Güncel, Haberler

title