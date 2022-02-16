Putin: "Güven Arttırıcı Önlemleri Görüşmeye Hazırız"

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Moskova'da görüştü. Kremlin Sarayı'nda üç saat süren baş başa görüşme sonrasında yapılan basın toplantısında ilk önce söz alan Putin, Ukrayna krizinde ülkesinin kendi çizgisinden ödün vermeyeceğini, ancak diyaloğa açık olduğunu söyledi

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