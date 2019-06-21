Putin Gürcistan'a uçuşları yasakladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gürcistan'da aralarında yaşanan 'koltuk krizi' sonucu Gürcistan'da başlayan kapsamlı protestolar sonrası Rusya'dan Gürcistan'a olan uçak seferlerini geçici olarak durdurdu. Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Gürcistan'da aralarında yaşanan 'koltuk krizi' sonucu Tiflis'te başlayan kapsamlı protestolar sonrası Rusya'dan Gürcistan'a olan uçak seferlerini geçici olarak durduran bir kararname imzaladığını duyurdu. 8 Temmuzdan sonra uygulanacak karar kapsamında ayrıca Gürcistan'a olan turistik turlar da iptal edildi. Yapılan açıklamada ayrıca Gürcistan'da bulunan Rusya vatandaşlarına da 'geri dönün' çağrısında bulunuldu.

"GÜRCİSTAN HALKININ GERÇEĞİ GÖREBİLMESİNİ UMALIM" Bunun yanı sıra kendi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev Gürcistan'daki protestoları kınadı. Yaşanan olayın temelde Gürcistan'ın iç siyaseti olduğunu ve bunun Rusya düşmanlığı üzerinden yapıldığını belirten Medvedev, "Gürcistan halkının gerçeği görebilmesini umalım" dedi.

GÜRCİSTAN'A EKONOMİK GÖZDAĞI Gürcistan'da çok fazla Rus vatandaşının bulunduğunu ve Rusya'ya karşı bir düşmanlığın başlaması halinde vatandaşların Gürcistan'a gitmeyi bırakacaklarını belirten Medvedev,"Vatandaşlarımıza bunu önereceğiz. Sonrasında Gürcistan ekonomisinin ciddi problemleri olacak" ifadelerini kullandı.

(Şehriyar İmanbeyli/İHA)

Kaynak: İHA