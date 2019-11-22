Putin füze denemesinde ölen mühendislerin eşlerine devlet nişanı taktı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda düzenlenen bir törenle, ağustos ayında yaşanan kazada hayatını kaybeden bilim insanlarının eşlerine devlet nişanı taktı.
22.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:34
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda düzenlenen bir törenle, ağustos ayında yaşanan kazada hayatını kaybeden bilim insanlarının eşlerine devlet nişanı taktı.
Televizyonda canlı yayımlanan törende konuşan ve bilim insanlarının dul kalan eşlerine başsağlığı dileyen Putin, ödülleri verdikten sonra hayatını kaybeden bilim insanlarından övgüyle söz etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com