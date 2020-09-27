Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ermenistan'ın sabah saatlerinde Azerbaycan sınır hattına düzenlediği saldırıların ardından başlayan çatışmalar sonrası tüm dünya gözünü Ermenistan-Azerbaycan sınırına çevirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bölgedeki gerilimin artması üzerine Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı telefonla aradı. Kremlin Basın Servisi tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Rusya tarafı, büyük çaplı askeri çatışmaların devam etmesi nedeniyle derin endişelerini dile getirdi. Görüşmede, çatışmaların daha da artmasını önlemek için gerekli tüm çabayı göstermenin önemli olduğu ve daha da önemlisi, askeri adımların durması gerektiği kaydedildi" denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı