Putin Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
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Putin Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

29.09.2020 21:05 | Son Güncelleme: 29.09.2020 21:09
Putin Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında devam eden çatışmalarda ateşkes ilan edilmesi gerektiğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında devam eden çatışmalarda ateşkes ilan edilmesi gerektiğini ifade etti.

Ermenistan'ın Azerbaycan sınır hattına gerçekleştirdiği saldırıların ardından başlayan çatışmalar sonrası tüm dünya gözünü Ermenistan-Azerbaycan sınırına çevirdi.

Bölgede tansiyon artmaya devam ederken, birçok lider Ermenistan ve Azerbaycan liderleri ile telefon görüşmelerine devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile 2 gün önce telefon görüşmesi gerçekleştirdikten sonra bugün de yeni bir görüşme yaptı.

Görüşmeye dair Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Ermeni tarafının girişimiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Vladimir Putin, devam eden çatışmalarla ilgili endişelerini dile getirdi. Çatışan tarafların acilen ateşi kesmesi ve krizi yatıştırmaya yönelik tedbirler alınmasının gerekliliğine vurgu yapıldı" ifadeleri kullanıldı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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