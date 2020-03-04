Putin-Erdoğan zirvesi öncesi Esad konuştu: Türkler bizim kardeş toplumumuzdur
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Putin-Erdoğan zirvesi öncesi Esad konuştu: Türkler bizim kardeş toplumumuzdur

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Putin-Erdoğan zirvesi öncesinde Rus kanalına verdiği röportajda "Türkler bizim kardeş toplumumuz. Türklere soruyorum: Suriye ile sorununuz nedir?" dedi

04.03.2020 18:11 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:11
Putin-Erdoğan zirvesi öncesi Esad konuştu: Türkler bizim kardeş toplumumuzdur

Devlet Başkanı Beşar Esad, Putin-Erdoğan zirvesi öncesinde Rus kanalına verdiği röportajda "Türkler bizim kardeş toplumumuz. Türklere soruyorum: Suriye ile sorununuz nedir?" dedi.


Russia 24 kanalına özel röportaj veren Esad, Suriye'nin hiçbir zaman Türkiye'ye yönelik düşmanca bir tavır tutunmadığını savunarak, "Türk vatandaşlarının ölmesini gerektirecek sorun nedir?" sorusunu yöneltti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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