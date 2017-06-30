Putin-Erdoğan Telefon Görüşmesi Hakkında Kremlin'den Açıklama
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye konusunu ele aldılar.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye konusunu ele aldılar.
Kremlin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Temmuz ayının başında Rusya, Türkiye ve İran'ın önderliğinde Astana'da düzenlenen Suriye müzakerelerinin sonuçları dikkate alınarak Suriye krizinin kilit konuları görüşülmeye devam edildi" denildi.
Açıklamada ayrıca, yakın zamanda yeniden temaslarda bulunulması konusunda anlaşıldığı aktarıldı. - Moskova