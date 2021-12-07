Putin: "Enflasyon, Rus ekonomisi ve Ruslar için en büyük sorun"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ürünlerin fiyatlarındaki küresel artışın bazı gelişmiş ülkelerin aşırı yumuşak para politikaları nedeniyle yaşandığını belirterek, " Enflasyon, Rus ekonomisi ve Ruslar için en büyük sorun. Enflasyona karşı etkin önlemler almalıyız." dedi.

Putin, Rus hükümet yetkilileriyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, kasımda yüzde 8,4'e çıkarak, 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşan enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ürünlerdeki fiyat artışının küresel bazda yaşandığına işaret eden Putin, "Enflasyonun ana nedeni, bazı gelişmiş ülkelerin aşırı yumuşak para politikalarıdır." diye konuştu.

Putin, Rusya'daki enflasyon oranının da düşürülmesi gerektiğini belirterek, "Enflasyon, Rus ekonomisi ve Ruslar için en büyük sorun. Enflasyon yüzde 8,4'e çıktı, 2022'de yüzde 4'e düşürülmesi gerekiyor." dedi.

Enflasyonla mücadelede çeşitli önlemlerin alınması gerektiğinin altını çizen Putin, "Enflasyona karşı etkin önlemler almalıyız. Başta gıda ürünleri olmak üzere iç piyasada ürün tedarikini artırmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina da 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, enflasyon nedeniyle sıkı mali politikasına devam edeceklerini belirterek, "Enflasyon bizi son derece endişelendiriyor. Yüzde 4 hedefimizin iki katına çıktı." ifadesini kullanmıştı.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet